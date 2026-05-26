ईनाणा गांव में 468 साल पहले रचा गया सामूहिक विवाह का इतिहास

मूण्डवा (नागौर). राजस्थान की लोक परंपराओं और सामाजिक एकता की मिसाल बने ईनाणा गांव में करीब 468 वर्ष पहले ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। उसकी ख्याती आज भी गांव की वंशावली और विरासत में सुनाई देती है। विक्रम संवत 1615 में अक्षय तृतीया के दिन गांव में 84 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया था। खास बात यह रही कि इन कन्याओं में कई समाजों की बेटियां शामिल थीं। काठाबाबा ने सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देते हुए यह सामूहित विवाह करवाया था।