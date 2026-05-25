नागौर में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ का जिला स्तरीय शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ सरोवर पूजन एवं पौधरोपण के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक आईएफएस Hanumanram ने कहा कि गंगा के जल को जिस श्रद्धा से वंदन किया जाता है, उसी भावना से हर जल स्रोत का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जल है, उसे गंगा का स्वरूप मानते हुए उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि इंसान के जीवन और ऊर्जा का मुख्य आधार जल है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जल संचय और संरक्षण की दिशा में प्रयास करने चाहिए।