8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur: शादी के 4 साल बाद पति करने लगा दहेज की डिमांड, भाई-भाभी और मां के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप

Rajasthan Dowry Case: नागौर जिले में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी के चार साल बाद से उससे दो लाख रुपए की मांग की जाने लगी और मांग पूरी नहीं होने पर उसे परेशान करने लगे।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

Jun 08, 2026

Rajasthan-Police-jeep

राजस्थान पुलिस। पत्रिका फाइल फोटो

नागौर जिले में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। गोटन थाना पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विवाह के कुछ सालों बाद से ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज में दो लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करते थे।

2009 में हुई थी शादी

पुलिस के अनुसार डाबरियाणी कला हाल पून्दलू निवासी पूजा वाल्मीकि ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी शादी वर्ष 2009 में डाबरियाणी कला निवासी नरेश वाल्मीकि के साथ हुई थी। विवाह के शुरुआती चार वर्षों तक उसका वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता रहा और ससुराल पक्ष का व्यवहार भी ठीक था। इसके बाद धीरे-धीरे पति और अन्य परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया।

परिवादिया ने आरोप लगाया कि पति नरेश वाल्मीकि, सास कमला, जेठ अशोक-जेठानी रेखा(भाई-भाभी), देवर दिनेश तथा देवरानी हीना दहेज में दो लाख रुपए लाने का दबाव बनाते थे। जब वह अपने पीहर पक्ष से रुपए लाने में असमर्थता जताती थी तो आरोपित उसे ताने देते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता का कहना है कि पति कई बार उसके साथ मारपीट भी करता था। इस कारण उसे लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

मारपीट करके घर से निकाला

रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब दो माह पूर्व आरोपितों ने एक बार फिर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। विवाहिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका स्त्रीधन भी अपने कब्जे में रख लिया और उसे वापस नहीं लौटाया। घटना के बाद से वह अपने मायके पून्दलू गांव में रह रही है।

पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर नागौर की गोटन थाना पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है तथा सभी आरोपों की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Rajasthan Murder Case: 3 बच्चों के पिता ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, फिर सिर पकड़कर शव के पास बैठा रहा

ये भी पढ़ें
Baran Murder Case Husband Killed Wife

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jun 2026 01:36 pm

Published on:

08 Jun 2026 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur: शादी के 4 साल बाद पति करने लगा दहेज की डिमांड, भाई-भाभी और मां के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल में तीन साल से नकारा पड़ा फायर फाइटिंग सिस्टम, कैसे बुझेगी आग

जिला अस्पताल में तीन साल से नकारा पड़ा फायर फाइटिंग सिस्टम
नागौर

नागौर पुलिस की जयपुर में रेड, IT कंपनी की आड़ में चल रहे क्रिकेट सट्टे का नेटवर्क उजागर

Online betting
नागौर

क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क तक जयपुर पहुंची नागौर पुलिस, डिवाइस व उपकरण जब्त

क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी, डिवाइस व उपकरण जब्त
नागौर

पानी की टंकी का बिल पास करने के बदले छह लाख की रिश्वत मांगी, 3 अभियंताओं पर मामला दर्ज

ACB logo
नागौर

राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के बेटे को गोली मारने की धमकी, बोला- ‘जयपुर में ध्यान रखना’

Dhananjay Singh nagaur
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.