Nagaur: शादी के 4 साल बाद पति करने लगा दहेज की डिमांड, भाई-भाभी और मां के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप

नागौर जिले में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। गोटन थाना पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विवाह के कुछ सालों बाद से ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज में दो लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करते थे।