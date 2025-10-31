Kota: सगाई में दूल्हे ने लौटाया 1.11 करोड़ रुपए का दहेज, बोल दी ऐसी बात की सबकी आंखें हो गई नम, जिंदगीभर की कमाई दे रही थी मां

Groom Return 1.11 Crore Rupees Dowry: शिक्षा नगरी कोटा में बुधवार शाम एक सगाई सिर्फ दो परिवारों के मध्य रिश्ते की रस्म ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और प्रेरक संदेश बन गई। पटरी पार बापू कॉलोनी निवासी पंडित भरतलाल शर्मा ने अपने बेटे सत्यम की सगाई के मौके पर वधू पक्ष की ओर से उपहार स्वरूप दी गई 1.11 करोड़ की मोटी राशि को यह कहकर लौटा दिया कि ‘हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं। दहेज लेना सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है’, आपने हमें अपने दिल का टुकड़ा दे दिया और क्या चाहिए।’