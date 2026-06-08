राजस्थान में IMD का अलर्ट, 46°C तक पहुंच सकता है पारा, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से फिर शुरू होगी आंधी-बारिश

वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले दो से तीन दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 8 से 11 जून के बीच सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में हीटवेव चलने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने की भी संभावना जताई है।