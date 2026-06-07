Rajasthan Monsoon : 20 जून से पहले राजस्थान पहुंच सकता है मानसून, 8 जून से एक बार फिर बदलेगा मौसम

Rajasthan Monsoon : देश के दक्षिण पश्चिम मानसून ने 2 दिन में रफ्तार पकड़ ली है। तीन दिन के भीतर मानसून सात राज्यों तक पहुंच चुका है। हवाओं की गति अनुकूल है। इसके 20 जून तक राजस्थान पहुंचने की उम्मीद है। मानसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दी थी। राजस्थान में मौसम फिलहाल राहत देने के मूड में है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र (सर्कुलेशन सिस्टम) के प्रभाव से आगामी दो से तीन दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि 8 जून के बाद इन गतिविधियों में कमी आएगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में रविवार को भी 12 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।