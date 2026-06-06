Rajasthan : ‘तू पति बन जा, मैं तेरी पत्नी बन जाऊंगी’, छात्रा को दिल्ली ले गई मामी, जेंडर बदलवाने का कराया ऑपरेशन

Rajasthan : भरतपुर शहर में रहकर आयुर्वेद नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक नाबालिग छात्रा से जुड़ा ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और चिकित्सा जगत तक को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आरोप है कि रिश्ते में मामी लगने वाली एक महिला, छात्रा को अपने प्रभाव में लेकर दिल्ली पहुंची और उसका जेंडर बदलवाने की प्रक्रिया शुरू करा दी। इतना ही नहीं, एक निजी अस्पताल में छात्रा के दोनों स्तन तक निकलवा दिए गए। गुरुवार को जब छात्रा बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंची तो पूरे घटनाक्रम की परतें खुलती चली गई। 4 जून को छात्रा बरामद कर ली गई। समिति के सदस्यों ने छात्रा के शरीर पर ऑपरेशन के घाव भी देखे है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।