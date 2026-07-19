Rajasthan : प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर अश्लील हरकत का आरोप, पीड़ित छात्रा ने डर से छोड़ा गांव, दूसरी सदमे में

राजस्थान में ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं। 17 जुलाई को राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में भी एक ऐसा मामला सामने आया। जहां एक शिक्षक ने विद्या के मंदिर को शर्मसार किया। होमवर्क जांचने के बाद नोटबुक लेने के लिए शिक्षक ने 17 वर्षीय छात्रा को स्टाफ रूम में अकेले बुलाया। छात्रा को अकेली बुलाना शिक्षक को मंहगा पड़ गया। छात्रा ने पूरी घटना अपने भाई को बताई तो शनिवार को लंच के बाद गांव में हंगामा हो गया। काफी संख्या में स्कूल के बाहर ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश जताया। स्कूली छात्र-छात्राएं भी पढ़ाई का बहिष्कार कर स्कूल से बाहर निकल गए। देर शाम को शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को APO कर दिया।