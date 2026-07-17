राजस्थान के डॉक्टर भतीजे की डिग्री से MP में 3 जगह सरकारी नौकरी कर रहा था चाचा, वायरल हुई पोस्ट तो खुला पूरा राज

मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्यप्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति के दौरान मूल दस्तावेजों की जांच और मेडिकल डिग्री व पंजीयन का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया गया। शहडोल के सीएमएचओ डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि एनएचएम की ओर से तीनों जिलों में आरोपी की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ जांच जारी है और जल्द गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है।