17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

राजस्थान के डॉक्टर भतीजे की डिग्री से MP में 3 जगह सरकारी नौकरी कर रहा था चाचा, वायरल हुई पोस्ट तो खुला पूरा राज

Rajasthan News: राजस्थान के डीग जिले के डॉक्टर की डिग्री और दस्तावेजों का फर्जी इस्तेमाल कर उसके चाचा ने MP में 3 जगह सरकारी मेडिकल ऑफिसर की नौकरी कर ली। शहडोल में रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Akshita Deora

Jul 17, 2026

Fake Doctor Satish Chandra Sharma

सतीश चंद्र शर्मा का फोटो: पत्रिका

MP Fake Doctor Satish Chandra: राजस्थान के डीग जिले से जुड़ा एक बड़ा फर्जी डॉक्टर प्रकरण मध्यप्रदेश में सामने आया है। आरोप है कि डीग जिले के पूंछरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. महेश चंद्र शर्मा के शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके चाचा सतीश चंद्र शर्मा ने मध्यप्रदेश में फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल कर ली। आरोपी कई सालों तक मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम करता रहा।

रिश्वत लेते पकड़ा गया

मामला तब सामने आया जब रीवा लोकायुक्त की टीम ने शहडोल जिले में कार्रवाई करते हुए मेडिकल ऑफिसर सतीश चंद्र शर्मा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। जांच के दौरान सामने आया कि जिस व्यक्ति को शहडोल जिले के जयसिंहनगर क्षेत्र में डॉ. महेश चंद्र शर्मा के नाम से पदस्थ बताया जा रहा था वह असल में सतीश चंद्र शर्मा था।

आरोप है कि सतीश चंद्र शर्मा ने अपने भतीजे डॉ. महेश चंद्र शर्मा की MBBS डिग्री मेडिकल प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया। उसने अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड लगाया और नौकरी हासिल करने के लिए भतीजे के दस्तावेज लगाए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने शहडोल के अलावा मध्यप्रदेश के श्योपुर और खरगोन जिलों में भी मेडिकल ऑफिसर के पद पर सेवाएं दीं।

पोस्ट वायरल होने के बाद खुला पूरा राज

मामले का खुलासा होने के बाद राजस्थान के डीग जिले में पदस्थ असली डॉक्टर डॉ. महेश चंद्र शर्मा को जानकारी मिली। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कथित डॉक्टर की तस्वीर देखने के बाद उन्हें शक हुआ कि दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका चाचा सतीश चंद्र शर्मा है। इसके बाद डॉ. महेश चंद्र शर्मा शहडोल पहुंचे और जयसिंहनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चाचा ने उनकी मेडिकल डिग्री और प्रमाण-पत्रों का फर्जी तरीके से उपयोग कर खुद को डॉक्टर बताकर सरकारी नौकरी हासिल की। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अब दस्तावेजों के सत्यापन में जुटे हैं।

मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्यप्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति के दौरान मूल दस्तावेजों की जांच और मेडिकल डिग्री व पंजीयन का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया गया। शहडोल के सीएमएचओ डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि एनएचएम की ओर से तीनों जिलों में आरोपी की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ जांच जारी है और जल्द गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है।

Rajasthan: लड़की के रिश्ते को लेकर विवाद में पिता, बेटे और साले की हत्या, 10 नामजद आरोपी; मौलाना पर भी गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Bikaner Triple Murder-5

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 01:19 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान के डॉक्टर भतीजे की डिग्री से MP में 3 जगह सरकारी नौकरी कर रहा था चाचा, वायरल हुई पोस्ट तो खुला पूरा राज

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : डीग में तेज गति कार के सामने अचानक आई 5 भैंसों की मौत, मालिक भी घायल

Bharatpur Deeg speeding car collides with a herd of buffaloes 5 killing owner injured
भरतपुर

भरतपुर: जिस आंगन में साथ पले, उसी घर के लिए सगे भाई पर FIR, खून के रिश्ते में पड़ी दरार

Bharatpur News
भरतपुर

भरतपुर: मांग का सिंदूर पोंछा, उतारे मंगलसूत्र; शादी के कार्ड पर लिखा ‘स्वर्गीय’, 12 साल बाद जिंदा लौटा पति तो फफक पड़ी पत्नी

Bharatpur News
भरतपुर

राजस्थान में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा : 2 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा-यूपी में होती थी सप्लाई

Deeg Arms Factory
भरतपुर

Jaipur Club Murder: भरतपुर ओपन जेल से निकलकर जयपुर पहुंचे 3 कैदी, क्लब में लड़की को मारा थप्पड़ तो साथी ने ही कर दी हत्या

Bharatpur Open Jail
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.