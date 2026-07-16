Rajasthan Triple Murder: भरी पंचायत के बीच 3 लोगों की हत्या, मची अफरा-तफरी; भारी पुलिस बल तैनात

बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपसी समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमले में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भरी पंचायत के बीच हुए इस ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।