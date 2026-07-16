Rajasthan Triple Murder: भरी पंचायत के बीच 3 लोगों की हत्या, मची अफरा-तफरी; भारी पुलिस बल तैनात

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फोटो: पत्रिका
बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपसी समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमले में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भरी पंचायत के बीच हुए इस ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से गांव के पंच-पटेलों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई थी। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने चाकुओं से हमला बोल दिया। हमले में तीन लोगों की जान चली गई।
घटना की सूचना मिलते ही छतरगढ़ थानाधिकारी नवनीत सिंह धालीवाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।
गांव में दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि बातचीत से समाधान निकल जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में माहौल गरमा गया और विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।
खाजूवाला सीओ आकांक्षा चौधरी भी मौके पर पहुंची और वारदात वाले स्थल कर दौरा कर स्थिति का जाजया लिया। ग्राम पंचायत खारवाली के सुरजनवाली में ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही एसपी मृदुल कच्छावा भी मौके के लिए रवाना हो गए।
चाकुओं से हुए हमले में तीन लोगों की मौत के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। भरी पंचायत के बीच अचानक हुए हमले से हर कोई दहशत में है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। तिहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल, गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
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