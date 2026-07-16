16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan Triple Murder: भरी पंचायत के बीच 3 लोगों की हत्या, मची अफरा-तफरी; भारी पुलिस बल तैनात

Bikaner Triple Murder: राजस्थान के बीकानेर जिले में विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद को शांत करने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान ही बात इतनी बिगड़ गई कि देखते ही देखते ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर तीन लोगों की हत्या कर दी गई।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Jul 16, 2026

Bikaner Triple Murder-1

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फोटो: पत्रिका

बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपसी समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमले में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भरी पंचायत के बीच हुए इस ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से गांव के पंच-पटेलों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई थी। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने चाकुओं से हमला बोल दिया। हमले में तीन लोगों की जान चली गई।

घटना की सूचना मिलते ही छतरगढ़ थानाधिकारी नवनीत सिंह धालीवाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।

पंचायत में ही भड़की हिंसा

गांव में दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि बातचीत से समाधान निकल जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में माहौल गरमा गया और विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।

खाजूवाला सीओ आकांक्षा चौधरी मौके पर पहुंची

खाजूवाला सीओ आकांक्षा चौधरी भी मौके पर पहुंची और वारदात वाले स्थल कर दौरा कर ​स्थिति का जाजया लिया। ग्राम पंचायत खारवाली के सुरजनवाली में ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही एसपी मृदुल कच्छावा भी मौके के लिए रवाना हो गए।

तीन हत्याओं से दहला इलाका

चाकुओं से हुए हमले में तीन लोगों की मौत के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। भरी पंचायत के बीच अचानक हुए हमले से हर कोई दहशत में है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। तिहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल, गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

Alwar Murder: 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या, झाड़ियों में मिला शव; परिजन बोले- दोस्तों ने ही मार डाला

ये भी पढ़ें
Tushar Murder Case-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 02:18 pm

Published on:

16 Jul 2026 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Triple Murder: भरी पंचायत के बीच 3 लोगों की हत्या, मची अफरा-तफरी; भारी पुलिस बल तैनात

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन साल में ही 9 करोड़ का वेलोड्रम बेहाल, ट्रैक पर दरारों ने खोली निर्माण की पोल

एमजीएसयू में बना वेलोड्रम  
बीकानेर

बीकानेर में ACB की बड़ी कार्रवाई, पावर ग्रिड का DGM 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Bikaner Power Grid DGM Arrest Bribery Case
बीकानेर

Bikaner: प्रसूता की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा, PBM अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना, शव लेने से इनकार

PBM Hospital
बीकानेर

‘कौन है रोहित गोदारा?’, कुख्यात गैंगस्टर को लेकर बीकानेर रेंज IG ओमप्रकाश ने दिया अजीब बयान

Bikaner Range IG Omprakash-Rohit Godara
बीकानेर

सहजन की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा को भी मिलेगा बल

प्रशिक्षण के दौरान जानकारी देते हुए।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.