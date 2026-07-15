Bikaner: प्रसूता की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा, PBM अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना, शव लेने से इनकार

इससे पहले पीबीएम अस्पताल में किडनी संक्रमण से दो प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। सूरतगढ़ निवासी प्रीति को 15 मई को नागौर से बीकानेर रेफर किया गया था। किडनी संक्रमण के चलते 16 मई को उसे पोस्ट कोविड आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां करीब एक माह तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहने के बाद 19 जून को उसकी मौत हो गई थी। वहीं रामपुरा बस्ती निवासी शारदा को 3 जून को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 जून को सीजेरियन प्रसव के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और किडनी संक्रमण सामने आया। 5 जून को उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। हालत गंभीर होने के बाद 21 जून को उसकी मौत हो गई थी।