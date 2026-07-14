Rohit Godara: राजस्थान में गैंगस्टर रोहित गोदारा का मकान रातों-रात किसने ढहाया, पुलिस भी बेखबर

बताया जा रहा है कि देर रात रोहित गोदारा के घर पर कुछ अज्ञात लोग एक जेसीबी मशीन और कुछ अन्य वाहन पहुंचे थे। इसके बाद मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। घटना के समय गैंगस्टर रोहित गोदारा के परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। सुबह जब आस-पास के लोगों की नजर टूटे हुए मकान पर पड़ी, तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलने पर सुबह लूणकरनसर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में किसी भी आधिकारिक कार्रवाई से इनकार किया है।