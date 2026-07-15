बीकानेर में ACB की बड़ी कार्रवाई, पावर ग्रिड का DGM 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Bikaner Power Grid DGM Arrest Bribery Case: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने पावर ग्रिड के डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) देवेश कुमार सिंह को 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी DGM यह रिश्वत की राशि एक ठेकेदार से उसके किसी बकाया काम या बिल पास करने के एवज में वसूल रहा था।