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बीकानेर में ACB की बड़ी कार्रवाई, पावर ग्रिड का DGM 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Bikaner ACB: बीकानेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पावर ग्रिड के डीजीएम देवेश सिंह को ठेकेदार से 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई एडीएसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में सीआई इंद्र कुमार और टीम ने की। फिलहाल, एसीबी की आगे की कार्रवाई जारी है।
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बीकानेर

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Arvind Rao

Jul 15, 2026

Bikaner Power Grid DGM Arrest Bribery Case

Bikaner Power Grid DGM Arrest Bribery Case (Patrika Photo)

Bikaner Power Grid DGM Arrest Bribery Case: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने पावर ग्रिड के डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) देवेश कुमार सिंह को 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी DGM यह रिश्वत की राशि एक ठेकेदार से उसके किसी बकाया काम या बिल पास करने के एवज में वसूल रहा था।

बता दें कि इस पूरी कार्रवाई को एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जबकि ट्रैप की कमान पुलिस निरीक्षक इंद्र कुमार ने संभाली। आशीष कुमार ने बताया कि CI इंद्र कुमार और उनकी टीम अभी भी मौके पर मौजूद है और आरोपी के ठिकानों पर सर्च समेत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

गौरतलब है कि एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के कुशल निर्देशन में ब्यूरो पूरे राजस्थान में लगातार ऐसी सख्त कार्रवाईयां कर रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

खबर में अपडेट जारी है...

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Updated on:

15 Jul 2026 03:48 pm

Published on:

15 Jul 2026 03:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में ACB की बड़ी कार्रवाई, पावर ग्रिड का DGM 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

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