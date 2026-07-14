Jaipur Club Murder: भरतपुर ओपन जेल से निकलकर जयपुर पहुंचे 3 कैदी, क्लब में लड़की को मारा थप्पड़ तो साथी ने ही कर दी हत्या

पुलिस के अनुसार, धौलपुर के बखेड़ी निवासी अन्नू गुर्जर अपने ममेरे भाई कुलदीप उर्फ कल्लू गुर्जर का जन्मदिन मनाने जयपुर आया था। रविवार देर रात मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब ढाई बजे किसी बात को लेकर अन्नू ने पार्टी में मौजूद एक युवती को थप्पड़ मार दिया। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि उसके ही साथियों ने चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अन्नू को आरोपी खुद जयपुरिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।