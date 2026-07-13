Balotra News: एक साथ जलीं 3 भाइयों की चिताएं, फफक-फफककर रो पड़ा पूरा इलाका; हादसे में 5 घरों के बुझ गए चिराग

Balotra road accident News: गिड़ा (बालोतरा): भांडियावास सरहद में रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने कानोड़ गांव ही नहीं, पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया। एसयूवी और डंपर की भीषण टक्कर में एक ही गांव के पांच युवकों की मौत के बाद सोमवार को गांव का हर कोना मातम में डूबा नजर आया। बाजार स्वेच्छा से बंद रहे, कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले और हर आंख अपनों को खोने के दर्द से नम थी। सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया, जब एक ही परिवार के तीन भाइयों के शव एक ही चिता पर अंतिम विदाई के लिए रखे गए। जलती चिता को देख वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें छलक उठीं और पूरा वातावरण करुण क्रंदन से गूंज उठा।