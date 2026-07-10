Gas Discovery: प्राकृतिक गैस उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान, 1 हजार नए कुओं की खुदाई से बढ़ीं उम्मीदें

जैसलमेर के डोंडेवाला में हाल ही में प्रारंभिक जांच और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इस क्षेत्र में करीब 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस संसाधन होने का अनुमान है। खास बात यह है कि डांडेवाला फील्ड में पहले से पारंपरिक गैस उत्पादन होता रहा है, लेकिन सानू फॉर्मेशन में पहली बार गैस की मौजूदगी साबित हुई है। कंपनी का दावा है कि इस खोज से क्षेत्र की संभावनाएं और बढ़ेंगी तथा भविष्य में यहां और विकास एवं उत्पादन कार्य किए जा सकेंगे।