राजस्थान में फिर फूटी तेल पाइपलाइन: 5 महीने में दूसरी बार क्रूड ऑयल रिसाव, खेतों में आधा किमी तक फैला तेल

Barmer Crude Oil Pipeline Leak: बाड़मेर जिले के बोथिया गांव स्थित वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी के भाग्यम वेलपैड-12 के निकट रविवार सुबह पाइपलाइन में लीकेज होने से क्रूड ऑयल करीब आधा किलोमीटर तक खेतों में फैल गया। रिसाव की सूचना मिलते ही कंपनी की ऑपरेशंस टीम, इंजीनियर और अधिकारी मौके पर पहुंचे। पाइपलाइन की आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई और लीकेज का पता लगाकर कुछ ही घंटों में रिसाव पर काबू पा लिया गया। उल्लेखनीय है कि इस साल 23 फरवरी को भी नागाणा क्षेत्र में इसी तरह पाइपलाइन लीकेज होने से क्रूड ऑयल खेतों में बह गया था।