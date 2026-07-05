प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में BJP के सीनियर नेता को सुरक्षाकर्मियों ने रोका-नहीं दी एंट्री, जानें Viral Video का पूरा सच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित मेगा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरीं। कार्यक्रम स्थल के मुख्य वीवीआईपी एंट्री गेट से एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ संगठनात्मक नेता अपना एंट्री पास दिखाते हुए और सुरक्षाकर्मियों से उलझते नजर आये। दावा किया जाने लगा कि सत्तारूढ़ पार्टी के ही सीनियर नेता को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने से पूरी तरह रोक दिया गया। लेकिन जब इस पूरे मामले की जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई तो सुरक्षा प्रोटोकॉल और नेताजी के लेट पहुंचने की असली कहानी और पूरा सच निकलकर सामने आया।