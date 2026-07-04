PM Modi Speech : ‘बहुत अफवाएं फैलाई, लोगों को डराया-भड़काया’, जानें राजस्थान से प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में ₹1.06 लाख करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे जुबानी हमले किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक संकीर्णता और क्रेडिट लेने की होड़ में प्रदेश के इस सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट, पचपदरा रिफाइनरी को पूरे 5 साल तक ठंडे बस्ते में डालकर अटकाए रखा, जिससे इसकी लागत ₹37,000 करोड़ से दोगुनी बढ़कर लगभग ₹80,000 करोड़ तक पहुंच गई।