Barmer: सांसद हनुमान बेनीवाल के काफिले में घुसी कार, समर्थकों ने सरिए-डंडों से की जमकर तोड़फोड़

हाईवे पर तोड़फोड़ और हंगामे की सूचना मिलते ही बाड़मेर ग्रामीण थाना प्रभारी विक्रम चारण पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। कार में सवार श्रवण सिंह (निवासी कोटडा, शिव क्षेत्र) से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह से अपनी लेन में, हाईवे की सेंटर पट्टी के पास गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने किसी भी तरह से काफिले को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी, इसके बावजूद उन पर हमला किया गया।