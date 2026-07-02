Rajasthan: एक साथ उठीं 4 अर्थियां, तीन परिवारों में छाया मातम, सांत्वना देने वाले भी बिलख पड़े

बुधवार तड़के बठिंडा-डबवाली हाईवे पर गांव जोधपुर रोमाणा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टेंपो ट्रैवलर की टक्कर में यह दर्दनाक हादसा हुआ था। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसमें फंस गए थे। प्रारंभिक आशंका चालक को नींद की झपकी आने की जताई गई है। हादसे में पंकज के पुत्र दीपक, हितेश और पुत्री रुचिका उर्फ जीजू, महेंद्र के पुत्र निखिल, पुखराज, उनकी पत्नी नारायणी देवी तथा उनके पुत्र हैपी और जीतू घायल हुए हैं। इस हृदयविदारक हादसे ने न केवल तीन परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया, बल्कि पूरे बालोतरा शहर को भी स्तब्ध कर दिया।