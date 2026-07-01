Barmer Crime: शादीशुदा महिला संग भाग रहे प्रेमी के मर्डर का खुला राज, जेठ और उसके बेटों ने पीट-पीटकर की थी हत्या

पुलिस के अनुसार उत्तमा भील की ढाणी, सांवलोर निवासी तुलछाराम पुत्र मुकनाराम भील ने 26 जून को बाड़मेर ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके भाई मांगीलाल भील की दरूड़ा निवासी भीमाराम पुत्र मोहनराम, रावताराम पुत्र बाबूराम, बाबूराम पुत्र देवाराम तथा मोहनराम पुत्र देवाराम ने मिलकर हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी विक्रम चारण के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए तथा संदिग्धों की तलाश शुरू की।