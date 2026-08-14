Rajasthan Nikay Election: बाड़मेर में किसी भी वर्ग का दावेदार लड़ सकेगा चुनाव, पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस का बोर्ड

बालोतरा नगर परिषद में कुल 55 वार्ड हैं। सभापति पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने से दोनों प्रमुख दलों में ओबीसी दावेदारों के बीच से मजबूत चेहरे की तलाश होगी। नए जिले की मुख्य नगरी होने के कारण यहां का चुनाव पूरे जिले की राजनीति पर असर डाल सकता है। नवगठित जिले की नगर पालिकाओं में पहली बार चुनाव होने के कारण स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संगठनों के सामने प्रत्याशी चयन से लेकर बोर्ड गठन तक नए समीकरण साधने की चुनौती होगी। आरक्षण के कारण कई सीटों पर दावेदारों का दायरा तय हो गया है।