Pachpadra Refinery: राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन के लिए तैयार, PM मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट

रिफाइनरी परिसर में इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। समारोह में अब केवल दो दिन शेष रहने के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस एवं प्रशासन संयुक्त रूप से कार्यक्रम को सफल और व्यवस्थित बनाने में जुटे हैं। कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार सुरक्षा कारणों से समारोह में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा और कार्यक्रम स्थल पर लगभग पांच हजार लोगों की उपस्थिति रहेगी। समारोह का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय सहित जिलेभर के गांवों और शहरों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा, ताकि आमजन इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन सकें।