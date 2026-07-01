अमरनाथ यात्रा पर जा रहे राजस्थान के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पंजाब में हुआ भीषण सड़क हादसा

जानकारी के अनुसार बालोतरा से करीब 12 श्रद्धालुओं का दल अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ था। बुधवार सुबह करीब चार से पांच बजे के बीच पंजाब के बठिंडा-डबवाली हाईवे पर गांव जोधपुर रोमाणा के पास उनकी टेंपो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसमें फंस गए। प्रारंभिक आशंका है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ, हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी।