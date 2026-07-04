PM Modi Rajasthan Visit: पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले बदला मौसम, पचपदरा में तेज़ आंधी-बारिश से गिरे पोस्टर-होर्डिंग्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने आ रहे हैं। लेकिन उनके इस महत्वपूर्ण दौरे से ठीक पहले पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग (IMD) द्वारा बाड़मेर और बालोतरा जिले के लिए विशेष पूर्वानुमान जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि शुक्रवार की शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण पचपदरा में कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाए गए प्रधानमंत्री के कई बड़े कट-आउट्स और स्वागत होर्डिंग्स जमीन पर गिर गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और आयोजन टीम की चिंताएं बढ़ गई हैं और वे व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त करने में जुट गए हैं।