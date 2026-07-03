Rajasthan: 2.20 करोड़ की 2.200 किलो एमडी ड्रग्स बरामद, 1.25 लाख नकद जब्त, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Balotra MD Drugs Seizure : बाड़मेर। रेगिस्तान में युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रहे एमडी ड्रग्स के नेटवर्क पर शुक्रवार को बालोतरा जिला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.200 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.20 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ड्रग्स की खरीद-फरोख्त से अर्जित 1.25 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। मामले में तीन जनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।