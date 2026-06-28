ANTF का ऑपरेशन मदमलज: 6 माह से फरार इनामी ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आईडी कार्ड चेकिंग में खुला भेद

पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि आरोपी जालम सिंह अनपढ़ है। वह करीब 16 साल पहले मजदूरी करने के लिए हिम्मतनगर (गुजरात) गया था, जहां वह बारदाने सिलने और उठाने की मजदूरी करता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे अधिक कमाई का लालच देकर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल किया। वह अपने दोस्त से 160 रुपए प्रति ग्राम की दर से एमडी खरीदता था। मात्रा बढ़ाने के लिए वह एमडी में एक सहायक पाउडर मिला देता था, जिससे उसकी मात्रा दोगुनी हो जाती थी। इसके बाद वह हिम्मतनगर और उसके आस-पास के इलाकों में ग्राहकों को पुड़िया बनाकर 200 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचता था। इससे उसे दोहरा मुनाफा होता था।