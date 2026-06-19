राजस्थान में नशे के सौदागरों पर ANTF की कार्रवाई: अफीम, स्मैक और गांजे की बड़ी खेप बरामद, 5 तस्कर दबोचे

एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पहली बड़ी कार्रवाई जालोर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र के जेरण गांव में हुई। एएनटीएफ को इनपुट मिला था कि एक तस्कर अपने घर से अफीम की सप्लाई कर रहा है। टास्क फोर्स ने भीनमाल पुलिस को साथ लेकर जुठाराम देवासी (48) के रहवासीय मकान पर अचानक छापा मारा। मकान की सघन तलाशी ली गई तो रसोई घर के भीतर छिपाकर रखी गई 938 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।