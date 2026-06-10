राजस्थान ANTF का ‘ऑपरेशन जमुहार’; मणिपुर से आ रही 4.50 करोड़ रुपए की अफीम जब्त, ट्रक के नीचे बना था गुप्त तहखाना

विकास कुमार ने बताया कि उत्तर-पूर्वी राज्यों से उत्तर भारत और राजस्थान में आ रही नशे की बड़ी खेपों को रोकने के लिए 'मणिपुर मॉड्यूल' पर तकनीकी अन्वेषण शुरू किया गया था। एएनटीएफ की विशेष खुफिया टीमों को तीन बार मणिपुर भेजा गया, जहां टीमों ने 10-10 दिन कैंप कर पूरे इलाके की रेकी की। इस दौरान पाली निवासी शातिर तस्कर सुखराम पुलिस के रडार पर आया। वह लगातार मणिपुर और राजस्थान के बीच आवाजाही कर रहा था तथा मोबाइल फोन, वाहन और ठिकाने बदलकर एजेंसियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। इससे पहले सुखराम लखनऊ पहुंचकर अपनी महिला मित्र को वहां बुलाकर उसके साथ नैनीताल और कैंची धाम चला गया। बाद में महिला मित्र को बस से जयपुर भेज दिया और खुद कार से आ रहा था।