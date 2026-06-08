Rajasthan: ब्याज माफिया के ठिकाने पर पुलिस की दबिश, 47 किलो चांदी, 32 तोला सोना और 27 वाहन जब्त

आरोपी के रिहायशी और निर्माणाधीन भवन, खेतों पर की गई सघन तलाशी में बरामद संपत्ति ने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। भगवान लाल के यहां छापेमारी में 32 तोला सोना, 47 किलोग्राम 500 ग्राम चांदी के जेवर, 14 मोटरसाइकिलें, 01 स्कूटी, 04 लग्जरी कारें, 02 पिकअप और 01 थ्री-व्हीलर टेम्पो बरामद किए गए। इसके साथ ही 06 ट्रैक्टर, 04 थ्रेशर मशीनें, 03 सीड ड्रिल, फसल हकाई का मोरप्लो व कल्टी और एक पैसे गिनने की मशीन भी मिली।