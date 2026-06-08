8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

Rajasthan: ब्याज माफिया के ठिकाने पर पुलिस की दबिश, 47 किलो चांदी, 32 तोला सोना और 27 वाहन जब्त

प्रतापगढ़ जिले में ब्याज माफिया के खिलाफ प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की है। धरियावद उपखंड के केसरियावाद थाना क्षेत्र के भानावता गांव में दबिश देकर ब्याज माफिया भगवानलाल प्रजापत के घर से करोड़ों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात, वाहन और बड़ी मात्रा में कृषि यंत्र बरामद किए।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

kamlesh sharma

Jun 08, 2026

Pratapgarh Interest Mafia

फोटो पत्रिका नेटवर्क

धरियावद (प्रतापगढ़)। जिले में ब्याज माफिया के खिलाफ प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की है। धरियावद उपखंड के केसरियावाद थाना क्षेत्र के भानावता गांव में दबिश देकर ब्याज माफिया भगवानलाल प्रजापत के घर से करोड़ों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात, वाहन और बड़ी मात्रा में कृषि यंत्र बरामद किए। आरोपी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऊंचे ब्याज पर जाल में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़प लेता था।

आरोपी के रिहायशी और निर्माणाधीन भवन, खेतों पर की गई सघन तलाशी में बरामद संपत्ति ने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। भगवान लाल के यहां छापेमारी में 32 तोला सोना, 47 किलोग्राम 500 ग्राम चांदी के जेवर, 14 मोटरसाइकिलें, 01 स्कूटी, 04 लग्जरी कारें, 02 पिकअप और 01 थ्री-व्हीलर टेम्पो बरामद किए गए। इसके साथ ही 06 ट्रैक्टर, 04 थ्रेशर मशीनें, 03 सीड ड्रिल, फसल हकाई का मोरप्लो व कल्टी और एक पैसे गिनने की मशीन भी मिली।

खाली चेक और स्टांप पेपर पर अंगूठे लगवाकर करते थे ठगी

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि टीम को मौके से भारी मात्रा में वित्तीय दस्तावेज मिले हैं। इनमें 50, 100 और 500 रुपए के कुल 67 स्टांप पेपर, विभिन्न बैंकों के 16 खाली हस्ताक्षरित चेक, 03 भरे हुए चेक, 06 वाहनों की आरसी, 5 बिलबुक, 2 बहीखाता डायरी, 1 शपथ पत्र, 4 बैंक पासबुक, 7 डायरी, 4 एटीएम कार्ड और 1 इकरारनामा शामिल हैं।

ऐसे जाल में फंसाते थे बाप-बेटे

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी भगवानलाल और उसका पुत्र तुलसीराम प्रजापत ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। वे लोगों को मोटी ब्याज दरों पर पैसा उधार देते थे और बदले में उनके सोने-चांदी के गहने, गाड़ियां और कृषि यंत्र गिरवी रख लेते थे।

हद तो तब हो जाती थी जब वे गिरवी रखी गाड़ियों का कोई कागज नहीं देते और उन गाड़ियों को दूसरों को किराए पर चलाकर खुद पैसा वसूलते थे। यदि कोई समय पर पैसा नहीं चुका पाता, तो उसके खाली चेक पर मनमानी रकम भरकर कोर्ट में झूठा केस लगाने की धमकी देकर उसका मानसिक व आर्थिक शोषण करते थे।

स्पेशल टीम ने खंगाला ठिकाना

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसपी बी. आदित्य के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और डीएसपी (धरियावद) नानालाल सालवी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु आरपीएस राहुल गोयल और केसरियावाद थानाधिकारी रमेशचंद्र मय जाप्ता ने भानावता कस्बे में आरोपी के ठिकानों को चारों तरफ से घेरकर यह सर्च ऑपरेशन चलाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आगे जांच धरियावद थानाधिकारी हजारीलाल को सौंपी गई है।।

डरें नहीं, पुलिस को बताएं

ब्याज माफियाओं के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ग्रामीण या गरीब लोगों के वाहन, जेवरात या कृषि यंत्र जबरन गिरवी रखकर अवैध वसूली करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता बिना डरे पुलिस से संपर्क करे।

Ajmer : दो ट्रेलर और पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में भिड़ंत, एक की मौत, सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया इलाका

ये भी पढ़ें
Pushkar Highway Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 07:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / Rajasthan: ब्याज माफिया के ठिकाने पर पुलिस की दबिश, 47 किलो चांदी, 32 तोला सोना और 27 वाहन जब्त

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pratapgarh: ड्रग कूरियर की आलीशान कोठी और लग्जरी SUV फ्रीज, 7 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई

Pratapgarh Drug Smuggler Property Freeze
प्रतापगढ़

Rajasthan: ड्रग तस्कर उस्मान खान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, पाल रखे थे महंगे घोड़े, करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

usman khan
प्रतापगढ़

Rajasthan Crime: कांस्टेबल ने दोस्त के साथ बैठे छोटे भाई को मारा चाकू, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Stabbing Case In Family Dispute
प्रतापगढ़

Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत के मामले में छोटीसादड़ी बंद, जानिए करणी सेना ने क्या कहा

Karni Sena called Chotisadri bandh Pratapgarh woman constable Body found in quarters case
प्रतापगढ़

नेशनल हाइवे-56 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, गहरी खाई में गिरी कार, मुंबई से प्रतापगढ़ आ रहे थे

NH Accident
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.