8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer : दो ट्रेलर और पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में भिड़ंत, एक की मौत, सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया इलाका

पुष्कर के निकट होकरा गांव के पास जयपुर-नागौर हाईवे बाईपास पर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। पुलिया पर दो ट्रेलर और पेट्रोल-डीजल से भरे एक टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Jun 08, 2026

Pushkar Highway Accident

फोटो पत्रिका

अजमेर। पुष्कर के निकट होकरा गांव के पास जयपुर-नागौर हाईवे बाईपास पर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। पुलिया पर दो ट्रेलर और पेट्रोल-डीजल से भरे एक टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों भारी वाहन सड़क के बीच पलट गए और उनके केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गए। तीनों भारी वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ट्रेलर में फंसे चालकों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय भिजवाया गया। घटना के बाद टैंकर से पेट्रोल-डीजल के रिसाव की आशंका के चलते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने भीड़ को दूर किया और सुरक्षा के मद्देनजर करीब 500 मीटर का इलाका खाली करवाया।। जेसीबी की मदद से आपस में फंसे क्षतिग्रस्त वाहनों को अलग किया गया।

मौके पर पहुंचे लोगों ने तीनों वाहन चालकों को बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस से अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। यहां एक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि जोधपुर के बोरुंदा निवासी चालक अब्दुल जब्बार और हाथी सिंह का इलाज जारी है।

हादसे में घायल अब्दुल जब्बार ने बताया कि वह कली से भरे कट्टों का ट्रोला लेकर कोटा जा रहा था। इसी दौरान होकरा गांव के पास बाईपास पुलिया पर सामने से तेज रफ्तार और ओवरटेक कर रहे ट्रोले ने पहले पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर को टक्कर मारी और फिर उसके वाहन से जा भिड़ा। टक्कर के बाद टैंकर पलट गया और उससे पेट्रोल-डीजल सड़क पर बहने लगा।

वहीं टक्कर मारने वाला ट्रोला पुलिया पर लटक गया और उसका चालक केबिन में फंस गया। ग्रामीणों और पुलिस ने जेसीबी की मदद से चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में तीनों वाहनों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

डिवाइडर नहीं होना बना हादसे का कारण

गौरतलब है कि पुष्कर में भारी वाहनों के दबाव को कम करने के लिए गायक विश्राम स्थल से बाड़ी घाटी तक बाईपास हाईवे बनाया गया था, लेकिन इस व्यस्त मार्ग पर डिवाइडर नहीं होने से लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके अलावा पूरे बाईपास पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे रात में आवागमन करना जोखिमभरा बना हुआ है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा: खड़े ट्रक में घुसी कार, एक की मौत, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे सभी

ये भी पढ़ें
car accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer : दो ट्रेलर और पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में भिड़ंत, एक की मौत, सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया इलाका

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर में 4700 करोड़ की लागत से खत्म होगा जल संकट; 2028 तक तैयार होगा मोरसागर डेम,जानिए क्यों खास है परियोजना

Water Supply Project,Ajmer
अजमेर

अजमेर में 5 लाख की सोने की चेन चोरी का खुलासा, पुलिस ने फेरीवाले बनकर ज्वेलरी चोर महिला को किया अरेस्ट

Ajmer Gold Chain Theft
अजमेर

राजस्थान: पुष्कर में ज्वैलरी शॉप से 8 किलो चांदी के बर्तन-जेवरात चोरी, टार्च की रोशनी में दिया वारदात को अंजाम

Pushkar jewellery shop theft
अजमेर

RPSC SI Exam 2021: शैंपू से शिवम और पताशी से प्रिया बनने की तैयारी, आवेदन फार्म में नाम बदलने की RPSC ने दी मंजूरी

Rajasthan SI Re Exam 2021
अजमेर

हिंदू सेना की ‘अढ़ाई दिन का झोपड़ा’ के सर्वे की मांग, 124 नक्काशीदार खंभों पर देवी-देवताओं के चिन्ह होने का दावा

Adhai Din Ka Jhonpra
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.