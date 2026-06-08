Ajmer : दो ट्रेलर और पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में भिड़ंत, एक की मौत, सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया इलाका

सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ट्रेलर में फंसे चालकों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय भिजवाया गया। घटना के बाद टैंकर से पेट्रोल-डीजल के रिसाव की आशंका के चलते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने भीड़ को दूर किया और सुरक्षा के मद्देनजर करीब 500 मीटर का इलाका खाली करवाया।। जेसीबी की मदद से आपस में फंसे क्षतिग्रस्त वाहनों को अलग किया गया।