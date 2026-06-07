दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा: खड़े ट्रक में घुसी कार, एक की मौत, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे सभी

कोटा। सुल्तानपुर क्षेत्र के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कराड़िया इंटरचेंज के नजदीक रविवार अलसुबह हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। सूचना मिलते ही सीमलिया थाना पुलिस और एक्सप्रेस-वे टोल प्लाजा एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक्सप्रेस-वे टोल एंबुलेंस कम्पाउंडर दीपक शर्मा ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।