Rajasthan : रोडवेज बस से ACB को मिले 85 लाख, निशाने पर अधिकारी, छापेमारी में घर से मिले लाखों रुपए

गौरतलब है की इस साल फरवरी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर में पंचायत विभाग के लिपिक (एलडीसी) के ठिकानों पर एक साथ दबिश देकर भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे। एसीबी टीमों ने तलाशी के दौरान घर और अन्य ठिकानों से करीब सवा किलो सोना, 2 किलो चांदी, करीब 76 लाख रुपए नकद तथा कई भूखंडों और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। चार गाड़ियां भी मिलीं, जिनमें एक स्कॉर्पियो, एक कार और दो बाइक शामिल थी।