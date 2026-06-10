Bikaner: कंवरसेन लिफ्ट नहर में डूबे दो चचेरे भाई, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

बीकानेर। महाजन के अरजनसर कस्बे से करीब तीन किमी पहले महाजन की ओर कंवरसेन लिफ्ट नहर में मंगलवार दोपहर बाद महाजन के दो युवा नहाने उतरे और डूब गए थे। बुधवार सुबह एसडीआरएफ टीम ने नहर से एक युवक का शव बरामद कर लिया। मृतक की पहचान दिनेश मेघवाल पुत्र सुरजाराम मेघवाल के रूप में हुई है। वहीं दूसरे युवक जगदीश मेघवाल की तलाश जारी है। नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों युवक डूब गए थे।