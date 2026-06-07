Disaster Management… बारिश में बाढ़ क्षेत्रों में खंडवा के 1600 आपदा मित्र, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर संभालेंग व्यवस्था



होमगार्ड एसडीआरएफ ने इस साल मानसून में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और कम्युनिकेशन प्लान के तहत बाढ़ वाले गांवों को चिह्नित करने का काम जारी है। जिन निचली बस्तियों और गांवों में बाढ़ की संभावना है, वहां कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने क्षेत्रीय पोकलेन मशीन और जेसीबी संचालकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए है, जिससे आपदा के समय इनका उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आसपास के स्कूल, पंचायत भवनों को आपदा राहत कैंप बनाए जाने की भी तैयारी है।