खंडवा गौरव दिवस… 3 अगस्त फूड फेस्टिवल और गुरु पूर्णिमा के भंडारों में प्लास्टिक एक्सपेरिमेंट पर रहेगा प्रतिबंध

खंडवा गौरव दिवस के अवसर पर किशोर कुमार सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा वॉइस ऑफ खंडवा गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता तीन वर्गों में हो रही है, जिनके ऑडिशन राउंड पूरे हो चुके है। क्वाटर फाइनल राउंड 30 जुलाई को, सेमी फाइनल राउंड 31 जुलाई को होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 2 अगस्त को किशोर कुमार सभागृह में होगा। फाइनल के विजेताओं को गौरव दिवस 4 अगस्त पर अनाज मंडी में होने वाले किशोर नाइट, खंडवा गौरव सम्मान कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा और मंच से गाने का मौका भी दिया जाएगा।