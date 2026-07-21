सरकार ने नियुक्ति में ओपन स्कूलिंग के डीएलएड की डिग्री पर लगाई रोक, शासन करेगा अंतिम निर्णय

नेशनल काउंसिल फॉर शिक्षक एजुकेशन ( एनसीटीई ) द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए दो वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है। एनआइओएस का 18 महीने का डीएलएड पाठ्यक्रम विशेष रूप से सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था। इसे सामान्य भर्ती में 24 महीने के नियमित डीएलएड के समकक्ष नहीं माना जा रहा है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसले भी इस मुद्दे पर भिन्न रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों में अनिश्चितता बनी हुई है। यह निर्णय हजारों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करेगा।