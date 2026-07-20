कुपोषण : अति कुपोषण से जंग लड़ रहे 1189 मासूम, पोषण पुनर्वास केंद्रों में खाली पड़े बेड

आला अफसरों की कमजोर मॉनीटरिंग के चलते 1189 अति कुपोषित बच्चे कुपोषण से जंग लड़ रहे हैं। उन्हें समय से पोषण पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। तमाम प्रयास के बाद भी कई पोषण पुनर्वास केंद्रों के बेड खाली पड़े हैं। रविवार शाम पांच बजे की स्थिति में जिले के आठ केंद्रों में कुल 101 बच्चे भर्ती थे। खंडवा जिला अस्पताल स्थित 20 बेड के केंद्र में केवल 16 बच्चे भर्ती मिले, जबकि छैगांव माखन के 10 बेड वाले केंद्र में सिर्फ 6 बच्चे भर्ती हैं। सिंगोट और हरसूद केंद्रों में भी बेड खाली रहे। दूसरी ओर खालवा और पुनासा केंद्रों में क्षमता से अधिक बच्चों को भर्ती कर अतिरिक्त बेड लगाने पड़े।