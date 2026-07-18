अफसर शाही : नगर निगम के भवन अनुमति नियमों पर भारी हुक्मरानों के मौखिक आदेश

नगरीय प्रशासन के एबीपास-3 पोर्टल पर ऑनलाइन भवन अनुमति के लिए आवेदन करना होता है। निगम की रिपोर्ट के अनुसार 17 जुलाई की स्थिति में अधिकारियों के स्तर पर 24 अनुमतियां लंबित हैं। जबकि कंसल्टेंट स्तर पर 200 से अधिक अनुमतियां हैं। जिसमें निगम ने निर्धारित समय पर राशि नहीं जमा करने पर 55 आवेदन निरस्त कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि भवन अनुमति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में समय सीमा निर्धारित है। समय से दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर पोर्टल पर आवेदन निरस्त हो जाते हैं।