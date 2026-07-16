ओंकारेश्वर में फिर हादसा… नर्मदा में स्नान के दौरान युवक डूबा, मौत; दूसरे को नाविक ने बचाया

सोमवार को हुए हादसे में जयप्रकाश पाटेकर (22) शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच अपने साथियों के साथ ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा में स्नान करने उतरा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। घाट पर मौजूद तैराकों ने तत्काल उसे बाहर निकाला और उपचार के लिए सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर पहुंचाया। वहां डॉ. रवि वर्मा ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित किया था। घटना की सूचना मिलते ही थाना मांधाता पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल नरेंद्र चंदेल ने पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग कायम किया था।