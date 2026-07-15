देखिए… खंडवा में कैसे तीन मंजिला चार दुकानें 40 मिनट में जमींदोज हुई

प्रशासन ने स्टेशन रोड पर तीन पुलिया ब्रिज के निर्माण में बाधक बनी नजूल की चार दुकानों को जमींदोज कर दिया। मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई दोपहर 3.30 बजे तक चली। तीन मंजिला चार दुकानों को पोकलेन मशीन ने महज 40 मिनट में ही मलबे में तब्दील कर दिया। कार्रवाई 4 घंटे तक चली। इस दौरान बिजली, यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही।