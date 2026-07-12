12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दफ्तरों के चक्कर खत्म, एक टेबल पर मिला जमीन विवादों का हल

कभी थाना, कभी तहसील... जमीन विवादों में वर्षों तक भटकने वाले लोगों के लिए शनिवार राहत लेकर आया। जिले में पहली बार पुलिस और राजस्व विभाग एक ही मंच पर बैठे तो वर्षों पुराने विवाद मिनटों में सुलझने लगे। किसी को खेत तक पहुंचने का रास्ता मिला, किसी के प्लॉट का सीमांकन तय हुआ तो किसी को कब्जा हटाने की कार्रवाई का भरोसा। एसपी और कलेक्टर की इस संयुक्त पहल ने पहले ही दिन 120 आवेदनों में से 50 से अधिक मामलों का निराकरण कर प्रशासन की नई कार्यशैली की प्रभावी शुरुआत कर दी।
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Jul 12, 2026

शिविर में 120 आवेदन पहुंचे

- पहले ही शिविर में 120 आवेदन पहुंचे, 50 से अधिक मामलों का मौके पर हुआ निराकरण

- जिले में एसपी और कलेक्टर की नई पहल से लोगों को राहत

नगर में 25 शिकायतों की सुनवाई

शहर के कोतवाली थाने में आयोजित संयुक्त शिविर में नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे, तहसीलदार नितिन चौहान, तहसीलदार परवीन अंसारी सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कोतवाली, मोघट और पदमनगर थाना क्षेत्रों से जुड़े भूमि विवादों की सुनवाई की। दोपहर से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जिलेभर में कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 50 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। इनमें लगभग 25 शिकायतें शहरी क्षेत्र की थीं।

इसलिए जिले में हुई पहल

अब तक भूमि विवादों में शिकायतकर्ता कभी पुलिस थाने तो कभी तहसील कार्यालय के चक्कर लगाते थे। पुलिस मामले को राजस्व का विषय बताती थी, जबकि राजस्व विभाग कई मामलों में पुलिस कार्रवाई की बात कहता था। इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी और विलंब का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और पुलिस अधिकारियों को एक ही स्थान पर बैठाकर संयुक्त सुनवाई की व्यवस्था की गई।

लंबित विवादों के समाधान से राहत

शिविर में कई वर्षों से लंबित विवादों का समाधान भी हुआ। घासपुरा निवासी मोहम्मद शहजाद और उनके पड़ोसी के बीच प्लॉट सीमांकन को लेकर चल रहा विवाद आपसी सहमति से समाप्त हो गया। सिहाड़ा गांव में दो किसानों के बीच खेत तक रास्ते के विवाद में तहसीलदार ने रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश दिए। वहीं गणेश तलाई निवासी जगन्नाथ सिल्टे की गली पर हुए अतिक्रमण के मामले में तीन दिन के भीतर सीमांकन कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए। विवाद करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।

- जिले में प्रतिदिन करीब 10 भूमि विवाद की शिकायतें प्राप्त होती हैं और फसल की बुवाई तथा कटाई के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसे देखते हुए अब प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को जिले के सभी थानों में पुलिस और राजस्व विभाग का संयुक्त भूमि विवाद समाधान शिविर लगाया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर त्वरित न्याय, पारदर्शी सुनवाई और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना है। - अगम जैन, पुलिस अधीक्षक।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jul 2026 12:16 pm

Published on:

12 Jul 2026 12:16 pm

Hindi News / News Bulletin / दफ्तरों के चक्कर खत्म, एक टेबल पर मिला जमीन विवादों का हल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

‘पापा ने नॉनवेज ऑर्डर किया…मम्मी को मार डाला’, इंदौर में रो-रो कर बच्चों ने बताई पापा की करतूत

Indore Urmila Saini Murder Case: परिवार के सदस्यों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए (Photo Source - Patrika)
इंदौर

उमरिया : खस्ताहाल सडक़ के कारण गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, प्रसूता को कंधे में उठाकर ले जाना पड़ा

mp news
शहडोल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 15 जुलाई तक बारिश का अलर्ट नहीं, धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी

Rajasthan monsoon update (2)
जयपुर

इंदौर के ड्रग्स और सट्टा नेटवर्क की जांच तेज, जीतू पटवारी के भाई नाना से 3 घंटे हुई पूछताछ

Drugs And Betting Network
इंदौर

सिगरेट उधार नहीं देने पर युवक के पेट में चाकू घोंपा, कोटा भर्ती

Stabbed in the stomach
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.