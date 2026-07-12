इंदौर के ड्रग्स और सट्टा नेटवर्क की जांच तेज, जीतू पटवारी के भाई नाना से 3 घंटे हुई पूछताछ

Indore News :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में सामने आए हाई - प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना उर्फ कुलभूषण पटवारी और उनके साथी मानव गंगवानी से करीब तीन घंटे पूछताछ कर बयान दर्ज किए हैं। पुलिस अब ड्रग्स नेटवर्क के साथ ऑनलाइन सट्टे के संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है। इस बीच एक युवती ने नाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरी युवती उनके बचाव में सामने आई है।