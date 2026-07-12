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इंदौर ड्रग्स केस में हुआ खुलासा, लड़की बोली- ‘नाना पटवारी के साथ ली थी ड्रग्स’, जांच के घेरे में 203 नाम

Indore Drugs Case: इंदौर ड्रग्स रैकेट में युवती के कबूलनामे से मचा हड़कंप। 'नाना पटवारी' के साथ फ्लैट पर ड्रग्स लेने की बात मानी। पुलिस की रडार पर 203 संदिग्ध नाम, जांच तेज।
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इंदौर

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Pratiksha Gupta

Jul 12, 2026

MP police drugs raid, Nana Patwari drugs case

युवती के बयान से इंदौर ड्रग्स रैकेट की जांच में नया मोड़

Indore Drugs Case Update: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ा ड्रग्स रैकेट सामने आया है। 9 जुलाई को पुलिस ने एक केस दर्ज किया था, जिसकी जांच में हर दिन नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में तब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया, जब पुलिस पूछताछ में एक युवती ने खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल करते हुए एक रसूखदार नाम का खुलासा कर दिया। पुलिस की जांच में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है।

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Updated on:

12 Jul 2026 08:20 am

Published on:

12 Jul 2026 08:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर ड्रग्स केस में हुआ खुलासा, लड़की बोली- ‘नाना पटवारी के साथ ली थी ड्रग्स’, जांच के घेरे में 203 नाम

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