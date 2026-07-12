इंदौर ड्रग्स केस में हुआ खुलासा, लड़की बोली- ‘नाना पटवारी के साथ ली थी ड्रग्स’, जांच के घेरे में 203 नाम

Indore Drugs Case Update: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ा ड्रग्स रैकेट सामने आया है। 9 जुलाई को पुलिस ने एक केस दर्ज किया था, जिसकी जांच में हर दिन नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में तब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया, जब पुलिस पूछताछ में एक युवती ने खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल करते हुए एक रसूखदार नाम का खुलासा कर दिया। पुलिस की जांच में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनसे पूछताछ की तैयारी चल रही है।