‘पापा ने नॉनवेज ऑर्डर किया…मम्मी को मार डाला’, इंदौर में रो-रो कर बच्चों ने बताई पापा की करतूत

मां को पिता ने बेरहमी से मारा है। उनके शरीर से त्वचा तक बाहर आ गई थी, दांत टूटे थे, मुंह से खून निकल रहा था। शुक्रवार रात को पिता ने नॉनवेज ऑर्डर किया था। खुद ने खाया और हमको भी अपने हाथ से खिलाया था। मां ने सुबह जो कपड़े पहने थे उन्हीं में वह हमें खून से लथपथ मिली। पूरे समय बेटी प्रेक्षा और छोटा भाई मां को याद कर रोते रहे। परिवार के सदस्य उन्हें संभाल रहे थे। बेटी की स्कूल की ड्रेस भी खून से लथपथ हो गई थी। दोनों बच्चे पढ़ने में होशियार है। बेटी क्लास की टॉपर और हेड भी है।