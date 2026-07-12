12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘पापा ने नॉनवेज ऑर्डर किया…मम्मी को मार डाला’, इंदौर में रो-रो कर बच्चों ने बताई पापा की करतूत

Indore Urmila Saini Murder Case: डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट की हत्या पर बेटी ने बताया कि पापा हर रोज किसी न किसी बात पर मम्मी से झगड़ा करते थे। कभी-कभी तो मारपीट भी करने लगते थे।
3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jul 12, 2026

Indore Urmila Saini Murder Case: परिवार के सदस्यों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए (Photo Source - Patrika)

Indore Urmila Saini Murder Case: परिवार के सदस्यों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए (Photo Source - Patrika)

Indore crime news:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में बीते दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर डाक विभाग में पदस्थ महिला पोस्टल असिस्टेंट के पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद सनकी पति ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। चाकू से महिला के शरीर पर गंभीर वार किए गए हैं। घबराई बेटी ने नाना, मौसा को फोन पर जानकारी दी। परिवार मौके पर पहुंचा तब पता चला कि पति फरार है। पूरे समय परिवार विलाप करता रहा। परिवार के सदस्यों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पापा मम्मी पर शक करते थे…

घटना के बाद 12 साल की बेटी प्रेक्षा ने बताया, सगाई के बाद से ही पिता मां से लड़ते आ रहे हैं। मां से कहते थे कि शनिवार को ड्यूटी पर क्यों जाती है। वहां जाकर तुम फोन पर बात करती होगी और फिर मारपीट करते थे। मां को मोबाइल पर इंटरनेट चालू नहीं करने देते थे। मां ड्यूटी से घर आती तो मोबाइल चेक करते थे। मां के मोबाइल से जुड़े वाट्सऐप को पिता ने अपने मोबाइल पर लिंक किया था। पहले भी बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई कर चुके थे, लेकिन आज जो हुआ ये नहीं होना था।

पापा ने ऑर्डर किया था नॉनवेज

मां को पिता ने बेरहमी से मारा है। उनके शरीर से त्वचा तक बाहर आ गई थी, दांत टूटे थे, मुंह से खून निकल रहा था। शुक्रवार रात को पिता ने नॉनवेज ऑर्डर किया था। खुद ने खाया और हमको भी अपने हाथ से खिलाया था। मां ने सुबह जो कपड़े पहने थे उन्हीं में वह हमें खून से लथपथ मिली। पूरे समय बेटी प्रेक्षा और छोटा भाई मां को याद कर रोते रहे। परिवार के सदस्य उन्हें संभाल रहे थे। बेटी की स्कूल की ड्रेस भी खून से लथपथ हो गई थी। दोनों बच्चे पढ़ने में होशियार है। बेटी क्लास की टॉपर और हेड भी है।

दामाद अखिलेश ने बहुत परेशान किया

बेटी ने बताया, पिता ही मां को ऑफिस छोड़ने और लेने जाते थे। उनके स्कूटर पर घूमते थे। बेटी की हत्या से दुखी पिता सत्यनारायण मालाकार ने कहा, वह मूलत: खंडवा के गणेश तलाई कांकड़ के रहने वाले हैं। यहां वह बेटी पूजा और दामाद के साथ तेजाजी नगर स्थित घर पर रहते हैं। पत्नी द्वारका भी साथ है। बेटी उर्मिला को याद कर पिता रोते हुए कहने लगे कि दामाद अखिलेश ने उसे बहुत परेशान किया। जब बेटी भोपाल में पदस्थ रही तो वहां भी तंग करता था। बेटी का ट्रांसफर कुछ वर्ष पहले इंदौर हुआ तो यहां भी उसे परेशान करने लगा।

ये है पूरा मामला

घटना शहर की डाककुंज कॉलोनी की है, यहां ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली उर्मिला सैनी (38) की हत्या कर दी गई। उर्मिला डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट थीं। घटना का पता शनिवार दोपहर को उस समय चला जब उर्मिला के दोनों बच्चे स्कूल से वापस लौटे। बच्चों ने घर में मां का शव देखा और नाना को फोन कर सूचना दी। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग घर में पहुंचे और फिर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

दतिया उपचुनाव : दतिया में खत्म हुआ सियासी सस्पेंस, नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
bjp

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 12:36 pm

Published on:

12 Jul 2026 12:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘पापा ने नॉनवेज ऑर्डर किया…मम्मी को मार डाला’, इंदौर में रो-रो कर बच्चों ने बताई पापा की करतूत

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर के ड्रग्स और सट्टा नेटवर्क की जांच तेज, जीतू पटवारी के भाई नाना से 3 घंटे हुई पूछताछ

Drugs And Betting Network
इंदौर

‘किस राक्षस से शादी करवा दी…’, रोतें हुए बोली बहनें, इंदौर में 12 साल की बेटी ने बताई मौत के दिन की पूरी घटना

Indore Urmila Saini Murder Case
इंदौर

इंदौर ड्रग्स केस में हुआ खुलासा, लड़की बोली- ‘नाना पटवारी के साथ ली थी ड्रग्स’, जांच के घेरे में 203 नाम

MP police drugs raid, Nana Patwari drugs case
इंदौर

Digital Content Creator Award: एमपी सरकार देगी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवॉर्ड, सीएम मोहन यादव ने इंदौर में की घोषणा

cm mohan yadav
इंदौर

Urmila Saini Murder: स्कूल से लौटे बच्चे तो तेज आवाज में चल रही थी टीवी, पास ही पड़ा था मां का शव, इंदौर में महिला की हत्या

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.