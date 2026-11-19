मैं दीपक सपकाल, पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 16 सालों का अनुभव है। अपने कॅरियर की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग से की। इसके बाद प्रिंट मीडिया में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी संभालीं। पत्रिका समूह से जुड़ने से पहले न्यूज 24, बीएजी फिल्म, नईदुनिया और कई स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में काम कर चुका हूं। वर्तमान में वे राजस्थान पत्रिका में रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हूं। क्राइम, हेल्थ, राजनीति, रीयल टाइम खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, खेल, मनोरंजन और अन्य समसामयिक विषयों पर नियमित रूप से लिखते आ रहा हूं। पत्रकारिता के सफर में क्राइम, फॉरेस्ट और हेल्थ से जुड़ी खबरों पर भी लंबे समय तक काम किया है।