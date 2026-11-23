खंडवा. गांजा तस्करी के कारोबार में महिलाओं की संलिप्तता का बड़ा मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक पुरुष के साथ तीन महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 18 किलो 360 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत करीब चार लाख रुपए आंकी गई है। चारों आरोपी सीहोर जिले के आष्टा के रहने वाले हैं। एक साथ तीन महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इनके पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा था।

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