- नौ पैकेट में मिला 18.360 किलो गांजा, आष्टा से खंडवा तक फैले तस्करी के तार खंगाल रही पुलिस
कोतवाली पुलिस को शनिवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि आनंदनगर रोड स्थित इमलेश्वर महादेव मंदिर के पास कुछ लोग गांजा बेचने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। एक पुरुष और तीन महिलाओं को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर तलाशी ली गई।
नौ पैकेट में मिला 18 किलो से ज्यादा गांजा
तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से नौ पैकेट में रखा कुल 18.360 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सरवन पिता वृंदावन, काजल पिता रमेश कुचबंदिया, पिंकी पिता रमेश कुचबंदिया और मंजू बाई पति महेश कुचबंदिया शामिल हैं। सभी आरोपी भोपाल नाका, आष्टा जिला सीहोर के निवासी हैं।
एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज
कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की विवेचना की जा रही है। गांजा तस्करी के नेटवर्क और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं।
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