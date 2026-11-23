शुरुआती दौर में खानशाहवली कॉलोनी और लालचौकी क्षेत्र के संजीवनी क्लीनिक में जिन दो डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी, वे भी अधिक समय तक यहां सेवाएं नहीं दे सके। एक डॉक्टर का स्थानांतरण हो गया, जबकि दूसरे को अटैचमेंट समाप्त होने के कारण वापस जाना पड़ा। इसके बाद दोनों क्लीनिकों में फिर से मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। इधर, संजीवनी क्लीनिकों में स्थाई डॉक्टरों की व्यवस्था को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर शासन स्तर पर डॉक्टरों की मांग की है। विभाग की ओर से भी इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है, लेकिन करीब दो माह बीतने के बाद भी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है।