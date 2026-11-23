शहर में अब मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों का टैक्स पुराने हिसाब से नहीं चलेगा। जीआईएस सर्वे ने नगर निगम के संपत्तिकर रिकॉर्ड की तस्वीर बदल दी है। कहीं नई संपत्तियां सामने आई हैं तो कहीं मकानों की मंजिलें और क्षेत्रफल बढ़कर रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। इसका असर सीधे नागरिकों की जेब पर पड़ने वाला है। करीब 10 हजार संपत्तियों का टैक्स एक से डेढ़ गुना तक बढ़ने की संभावना है। वहीं, नगर निगम की सालाना टैक्स डिमांड भी 12 करोड़ रुपए से बढ़कर 15 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान है।